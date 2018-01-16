Под Пензой мучившиеся от похмелья мужчины украли из магазина спиртное, колбасу и деньги Криминал

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Полицейские установили причастность двоих жителей Бессоновского района Пензенской области в возрасте 27 и 45 лет к краже спиртного, колбасы и денег из местного магазина.

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«По словам одного из задержанных, на преступление их толкнуло похмелье. Они сломали дверь и проникли в помещение магазина, откуда похитили коробку с алкогольными напитками и четыре каталки колбасы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что украденное злоумышленники отнесли ближе к дому одного из них.

«Затем они снова вернулись в магазин, откуда из коробки рядом с кассой похитили деньги в сумме 107 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В УМВД добавили, что после этого мужчины направились в село Чирково, где продолжили употреблять спиртное в доме знакомой, а спустя некоторое время один из них купил на похищенные деньги три сотовых телефона.

«Часть денежных средств и три сотовых телефона изъяты. В содеянном подозреваемые сознались и раскаялись», — отметили в пресс-службе, добавив, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.