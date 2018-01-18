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В отношении главы администрации Большелукинского сельсовета возбуждено уголовное дело

10:10 | 18.01.2018 | Криминал

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Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», возбуждено в отношении главы администрации Большелукинского сельсовета Вадинского района Пензенской области Сергея Сарвилина, который ранее являлся руководителем МУП «Агентство поддержки предпринимательства».

В отношении главы администрации Большелукинского сельсовета возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено следственным органом, в августе 2016 года Сергей Сарвилин, работая в должности директора МУП «Агентство поддержки предпринимательства» села Вадинск, дал указание главному бухгалтеру возглавляемого им предприятия о перечислении на его личный счет денежных средств в сумме 40 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что сотрудница выполнила поручение директора, который вверенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Вадинского района», — отметила собеседница агентства.
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