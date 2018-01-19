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60 тыс. рублей взыскано с жителя пензенского села, избившего спутника бывшей возлюбленной

14:33 | 19.01.2018 | Криминал

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Тамала, 19 января 2018. PenzaNews. Компенсация морального вреда в размере 60 тыс. рублей взыскана с 23-летнего жителя Большая Сергеевка Тамалинского района Пензенской области, признанного судом виновным в умышленном причинению тяжкого вреда здоровью молодого человека, с которым встречалась его бывшая девушка.

60 тыс. рублей взыскано с жителя пензенского села, избившего спутника бывшей возлюбленной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда, конфликт между мужчинами произошел в ночь на 13 июля 2017 года.

«Злоумышленнику было назначено наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — пояснил он.

Представитель суда отметил, что осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.
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