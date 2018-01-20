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Житель Пензы ограбил прохожего, который помогал ему искать телефон

16:32 | 20.01.2018 | Криминал

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Ранее судимый местный житель подозревается в нападении на 30-летнего прохожего около торгового центра на улице Чехова в Пензе.

Житель Пензы ограбил прохожего, который помогал ему искать телефон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, рядом с ТЦ злоумышленник распивал спиртные напитки с другом.

«Затем мужчина заметил, что потерял телефон. Чтобы его найти, он решил обратиться к прохожему. Тот, желая ему помочь, стал набирать продиктованный абонентский номер. В этот момент злоумышленник решил похитить телефон незнакомца. Он повалил мужчину на землю и несколько раз ударил его ногами, после чего снял с него куртку, откуда вытащил документы и деньги. От вещей нападавший избавился, а деньги потратил на личные нужды», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в управлении.
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