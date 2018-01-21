В Пензе ликвидирован наркопритон на первом этаже многоквартирного дома Криминал

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России пресекли деятельность притона, который функционировал на первом этаже одного из многоквартирных домов на проспекте Строителей в Пензе.

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«Было задокументировано три эпизода преступной деятельности 40-летнего жителя города Пензы, который не только изготавливал наркотики в своей квартире, но и предоставлял жилплощадь для их потребления своим знакомым», — сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Он добавил, что также противоправную деятельность вела его сожительница, которая тоже является потребительницей наркотиков.

По словам Алексея Власова, были задержаны и четверо знакомых пары, которые, по их признанию, заходили в притон через дверь, а выходили в целях конспирации через окно.

В настоящее время в отношении хозяина квартиры и его сожительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».