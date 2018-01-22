В Пензе возбуждено дело в отношении мужчины, ударившего полицейского молотком Криминал

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», возбуждено в Пензе в отношении мужчины 1986 года рождения, набросившегося на полицейского с молотком.

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«По данным следствия, в целях обеспечения правопорядка в общественных местах сотрудники полиции проводили рейды. В дневное время 14 января подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у автомобиля около дома на улице Герцена. В ходе разбирательства по факту нахождения в нетрезвом виде злоумышленник, вооружившись молотком, нанес старшему полицейскому ОВО ВНГ по городу Пензе не менее двух ударов в область головы и руки», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она пояснила, что обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.