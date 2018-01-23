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Дело возбуждено в отношении пензенца, регулярно выпивавшего с подростком

16:48 | 23.01.2018 | Криминал

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Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», возбуждено в отношении 47-летнего жителя Пензы, который систематически распивал спиртное с 15-летним подростком. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Дело возбуждено в отношении пензенца, регулярно выпивавшего с подростком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она отметила, что факты неоднократного пьянства в компании несовершеннолетного были выявлены сотрудниками надзорного ведомства.

«Ход расследования уголовного дела, возбужденного управлением МВД России по городу Пензе, находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района города.
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