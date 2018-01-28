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Жительница Ставрополья задержана в Пензе с 13 свертками героина

12:01 | 28.01.2018 | Криминал

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Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. 48-летняя жительница Ставрополья, неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности, задержана в Пензе при попытке сбыта партии героина бесконтактным способом.

Жительница Ставрополья задержана в Пензе с 13 свертками героина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе личного досмотра подозреваемой в ее личной одежде оперативники обнаружили 13 свертков с запрещенным веществом. Сотрудники управления установили адрес съемной квартиры, в которой проживала злоумышленница, и в ходе обыска изъяли около 200 граммов героина. Также полицейские обнаружили все закладки, в которых она спрятала наркотики. Общий вес изъятого героина составил около 300 граммов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что возбуждено уголовное дело, женщина заключена под стражу.

«В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению всех лиц, причастных к поставке героина на территорию Пензенской области, и их задержанию», — отметили в пресс-службе.
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