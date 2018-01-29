В Пензе задержан подозреваемый в нападении на офис микрозаймов Криминал

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. 34-летний житель Пензы задержан по подозрению в совершении разбойного нападения на офис микрофинансовой организации на улице Гагарина.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник ворвался в помещение с пистолетом в руках, закрыв лицо шарфом, и потребовал передать ему деньги.

«Получив наличные, он вышел на улицу и скрылся в неизвестном направлении», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что с целью установления личности разбойника стражи порядка проанализировали данные о лицах, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, а также о жителях близлежащего района.

В пресс-службе отметили, что полицейские вычислили злоумышленника — в итоге он дал признательные показания, а в его квартире были обнаружены пневматический пистолет и шарф, которые он использовал при нападении.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.