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В Пензе заключен под стражу обвиняемый в убийстве знакомого

18:12 | 29.01.2018 | Криминал

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Мужчина 1962 года рождения, обвиняемый в совершении убийства знакомого в квартире одного из домов по 5-му Виноградному проезду в Пензе, заключен под стражу.

В Пензе заключен под стражу обвиняемый в убийстве знакомого

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, погибший проживал у своего знакомого. 26 января в процессе общения между хозяином квартиры и потерпевшим возник конфликт на почве того, что последний продолжал употреблять спиртное с родным братом обвиняемого, в ходе которого злоумышленник взял в руки нож и нанес знакомому не менее двух ударов в область груди. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что мужчина полностью признал свою вину.

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
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