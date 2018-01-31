В Пензе знакомство в баре обернулось для девушки побоями и ограблением Криминал

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Медицинская помощь потребовалась жительнице Октябрьского района Пензы, которая подверглась нападению со стороны нового знакомого.

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«Она пояснила полицейским, что в ночное время находилась в баре, где познакомилась с молодым человеком и употребляла с ним спиртные напитки. В сопровождении мужчины девушка вернулась домой на такси. Возле подъезда они несколько минут разговаривали, а затем злоумышленник неожиданно ударил потерпевшую кулаком по лицу. После того, как она упала, он продолжил наносить ей удары руками и ногами по голове и телу, сорвав с нее цепочку, сережку и сняв три кольца», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

«Полицейские установили причастность к совершению преступления 27-летнего жителя Пензы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был задержан», — сказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что подозреваемый признался в содеянном — по его словам, он сдал похищенное в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По факту совершения грабежа возбуждено уголовное дело.