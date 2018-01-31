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Потенциального покупателя акций «Комбината детского питания» Заречного пытались подкупить

18:17 | 31.01.2018 | Криминал

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» возбуждено в Пензе в отношении троих мужчин, пытавшихся убедить участника аукциона по продаже акций АО «Комбинат детского питания» города Заречного отказаться от планируемой покупки за вознаграждение.

Потенциального покупателя акций «Комбината детского питания» Заречного пытались подкупить

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в конце декабря 2017 года комитетом по управлению имуществом города Заречного был объявлен аукцион о продаже акций АО «Комбинат детского питания». Их первоначальная стоимость составила 15 млн. 750 тыс. рублей. 27 января 2018 года двое мужчин 1984 и 1987 годов рождения— жители Перми и Московской области, являющиеся представителями двоих жителей Москвы, подавших заявки на участие в аукционе по продаже указанного муниципального имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору, встретились с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью города, также являющимся участником данного аукциона. В ходе встречи они предложили последнему отказаться от участия в аукционе за денежное вознаграждение в размере 1 млн. 150 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, на следующий день двое мужчин, а также действовавший вместе с ними житель Москвы 1978 года рождения вновь встретились с директором ООО в одной из гостиниц Пензы и в очередной раз озвучили свое предложение.

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«Он должен был не явиться на аукцион, тем самым создав условия для победы в нем лиц, интересы которых во время аукциона должны были представлять двое из злоумышленников. На данное предложение руководитель общества с ограниченной ответственностью ответил согласием, договорившись о встрече на следующий день с одним из подозреваемых, который должен был передать ему деньги. После этого мужчина обратился в управление ЭБиПК УМВД России по Пензенской области с заявлением о попытке его подкупа», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что 29 января подозреваемый, находясь в баре гостиницы, лично передал директору компании 1 млн. 150 тыс. рублей и был задержан на месте преступления.

«Двое других подозреваемых были задержаны в тот же день», — отметила Татьяна Махницкая.

Она сообщила, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении злоумышленникам обвинения и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
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