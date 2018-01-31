Потенциального покупателя акций «Комбината детского питания» Заречного пытались подкупить Криминал

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» возбуждено в Пензе в отношении троих мужчин, пытавшихся убедить участника аукциона по продаже акций АО «Комбинат детского питания» города Заречного отказаться от планируемой покупки за вознаграждение.

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«По данным следствия, в конце декабря 2017 года комитетом по управлению имуществом города Заречного был объявлен аукцион о продаже акций АО «Комбинат детского питания». Их первоначальная стоимость составила 15 млн. 750 тыс. рублей. 27 января 2018 года двое мужчин 1984 и 1987 годов рождения— жители Перми и Московской области, являющиеся представителями двоих жителей Москвы, подавших заявки на участие в аукционе по продаже указанного муниципального имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору, встретились с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью города, также являющимся участником данного аукциона. В ходе встречи они предложили последнему отказаться от участия в аукционе за денежное вознаграждение в размере 1 млн. 150 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, на следующий день двое мужчин, а также действовавший вместе с ними житель Москвы 1978 года рождения вновь встретились с директором ООО в одной из гостиниц Пензы и в очередной раз озвучили свое предложение.

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«Он должен был не явиться на аукцион, тем самым создав условия для победы в нем лиц, интересы которых во время аукциона должны были представлять двое из злоумышленников. На данное предложение руководитель общества с ограниченной ответственностью ответил согласием, договорившись о встрече на следующий день с одним из подозреваемых, который должен был передать ему деньги. После этого мужчина обратился в управление ЭБиПК УМВД России по Пензенской области с заявлением о попытке его подкупа», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что 29 января подозреваемый, находясь в баре гостиницы, лично передал директору компании 1 млн. 150 тыс. рублей и был задержан на месте преступления.

«Двое других подозреваемых были задержаны в тот же день», — отметила Татьяна Махницкая.

Она сообщила, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении злоумышленникам обвинения и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.