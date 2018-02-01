В Пензе ювелир осужден за использование пробы на позолоченных изделиях Криминал

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Штраф в размере 25 тыс. рублей назначен 36-летнему ювелиру в Пензе за несанкционированное использование государственного пробирного клейма из корыстной заинтересованности.

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«Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и осуществлял операции с драгоценными металлами и камнями. В 2008–2013 годах у не установленного следствием лица он приобрел лом золота 585 пробы и соединительные звенья с государственными пробирными клеймами и соответствующей маркировкой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в январе 2017 года ювелир получил заказ на изготовление двух браслетов и цепочки из медной проволоки и оболочки золота 585 пробы массой около 50 граммов, не отличающихся по внешнему виду от ювелирных изделий.

«Злоумышленник сделал цепочку весом около 50 граммов, состоящую из медной проволоки и оболочки золота 585 пробы, на которую в нарушение правил использования государственного пробирного клейма установил замок и соединительное звено с маркировкой, после чего без проведения опробирования, анализа и клеймения передал ее заказчику, получив за работу и материалы 45 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в феврале–марте 2017 года он аналогичным способом изготовил два браслета, на которые также установил замки и соединительные звенья с маркировкой и передал заказчику, получив за них 42 тыс. рублей.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся», — уточнила старший помощник прокурора региона.

Она отметила, что заказчик этих изделий был осужден в декабре 2017 года — приговором мирового судьи судебного участка №2 Кузнецка за совершение мошенничества ему было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.