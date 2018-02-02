Житель Пензы пытался доставить в СИЗО 170 тыс. рублей под видом сигарет Криминал

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники пензенского СИЗО-1 пресекли попытку доставить в учреждение 170 тыс. рублей под видом сигарет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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«Денежные средства были изъяты у ранее не судимого уроженца Ульяновска 1989 года рождения, проживающего в Пензе, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что молодой человек был доставлен в СИЗО из суда в минувший четверг, 1 февраля.

«При поступлении сотрудники дежурной службы следственного изолятора провели полный личный обыск обвиняемого. Их внимание привлекла пачка сигарет, в которой они, проявив бдительность, обнаружили спрятанные ухищренным способом деньги. Тщательно свернутые купюры были вложены вместо табака в 17 сигарет», — пояснили в УФСИН.

В управлении сообщили, что по данному факту организована проверка.