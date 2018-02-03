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В Пензенской области женщина лишилась 3 тыс. рублей, перейдя по ссылке в SMS

14:29 | 03.02.2018 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Жительница Пензенской области лишилась почти 3 тыс. рублей, перейдя по ссылке, указанной в SMS-сообщении.

В Пензенской области женщина лишилась 3 тыс. рублей, перейдя по ссылке в SMS

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в тексте говорилось о том, что знакомая якобы отправила потерпевшей мультимедийное сообщение (MMS), которое ей необходимо просмотреть.

«Когда женщина открыла ссылку, она увидела фотографии неизвестных девушек. Несколько минут спустя она обнаружила, что со счета ее банковской карты списано 2 тыс. 900 рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту кражи денежных средств возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
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