В Пензе будут судить юношу, продавшего наркотик за несколько дней до своего 18-летия Криминал

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении молодого человека, который обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в Пензе, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«По данным следствия, в начале октября 2017 года несовершеннолетний в лесополосе на территории Первомайского района Пензы незаконно приобрел путем сбора дикорастущую коноплю. После этого он принес растение в гараж по месту жительства, высушил, незаконно получив впоследствии наркотическое средство — марихуану массой более 15 граммов. 25 октября — за несколько дней до своего совершеннолетия — обвиняемый сбыл его за 1 тыс. рублей молодому человеку, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проводимого сотрудниками полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что ранее юноша не попадал в поле зрения сотрудников полиции, а также не состоял на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

«В рамках уголовного дела следователем направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в колледж по месту учебы обвиняемого», — добавила собеседница агентства.