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Житель Бессоновского района подозревается в разбойном нападении с газовым пистолетом

09:59 | 04.02.2018 | Криминал

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Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. 35-летний житель Бессоновского района Пензенской области подозревается в разбойном нападении на знакомого с незаряженным газовым пистолетом.

Житель Бессоновского района подозревается в разбойном нападении с газовым пистолетом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, мужчина признался в содеянном, по факту разбоя возбуждено уголовное дело.

«По словам подозреваемого, знакомая уговорила его отправиться в Москву на заработки и обещала, что там его встретят ее родственники. Однако когда мужчина прибыл в столицу, выяснилось, что там его никто не ждет. В тот же день он вернулся домой и потребовал от знакомой возместить ему затраты на проезд до Москвы. Муж женщины обещал отдать деньги на следующий вечер, но в назначенное время отказался это сделать. Чтобы испугать его, злоумышленник достал из кармана незаряженный газовый пистолет и пригрозил использовать его, если ему не вернут обещанную сумму», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что 2 тыс. рублей, которые мужчина забрал у знакомого, он впоследствии вернул.

«В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полиции.
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