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В Наровчатском районе экс-начальник почтового отделения выплатит 500 тыс. рублей недостачи

14:58 | 04.02.2018 | Криминал

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Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Бывшая начальница отделения «Почты России» в Наровчатском районе Пензенской области выплатит более 500 тыс. рублей недостачи по решению суда.

В Наровчатском районе экс-начальник почтового отделения выплатит 500 тыс. рублей недостачи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, женщина занимала руководящую должность с марта 2010 года по январь 2017 года.

«Проведенной перед ее увольнением ревизией было выявлено отсутствие денежных средств в сумме 185,5 тыс. рублей и товаров народного потребления на 328,5 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, женщина, которая несла полную материальную ответственность, 31 июля 2017 года уже признана виновной в хищении вверенного ей имущества, совершенном с использованием служебного положения.

«Решение в законную силу не вступило», — добавил представитель суда.
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