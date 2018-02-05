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Житель Пензы приговорен к 15 годам колонии за насилие над падчерицей

17:27 | 05.02.2018 | Криминал

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Мужчина 1974 года рождения приговорен к 15 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы за насилие над малолетней падчерицей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы приговорен к 15 годам колонии за насилие над падчерицей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июле 2014 года мужчина, находясь в квартире по месту жительства и используя беспомощное состояние своей падчерицы 2005 года рождения, совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Еще четыре эпизода аналогичных преступных действий пришлось на 2016 год. В феврале 2017-го мужчина, применяя насилие, совершил изнасилование малолетней потерпевшей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.
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