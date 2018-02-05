Житель Пензы приговорен к 15 годам колонии за насилие над падчерицей Криминал

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Мужчина 1974 года рождения приговорен к 15 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы за насилие над малолетней падчерицей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В июле 2014 года мужчина, находясь в квартире по месту жительства и используя беспомощное состояние своей падчерицы 2005 года рождения, совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Еще четыре эпизода аналогичных преступных действий пришлось на 2016 год. В феврале 2017-го мужчина, применяя насилие, совершил изнасилование малолетней потерпевшей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.