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В Пензе аспирант вуза подозревается в сбыте наркотиков

18:49 | 05.02.2018 | Криминал

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Аспирант одного из вузов Пензы подозревается в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензе аспирант вуза подозревается в сбыте наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник распространял запрещенные вещества бесконтактным способом. В целях безопасности он самостоятельно изготовил для перевозки наркотических средств два устройства, напоминающих железные коробки. Их конструкция позволяла владельцу в случае опасности быстро сжечь содержимое ящиков, чтобы уничтожить улики», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что оперативники изъяли у злоумышленника гаджеты, в которых содержались координаты тайников с наркотиками, а также обнаружили у него дома крупную сумму денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отношении аспиранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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