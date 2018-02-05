В Пензе аспирант вуза подозревается в сбыте наркотиков Криминал

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Аспирант одного из вузов Пензы подозревается в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«Установлено, что злоумышленник распространял запрещенные вещества бесконтактным способом. В целях безопасности он самостоятельно изготовил для перевозки наркотических средств два устройства, напоминающих железные коробки. Их конструкция позволяла владельцу в случае опасности быстро сжечь содержимое ящиков, чтобы уничтожить улики», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что оперативники изъяли у злоумышленника гаджеты, в которых содержались координаты тайников с наркотиками, а также обнаружили у него дома крупную сумму денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отношении аспиранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.