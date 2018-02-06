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Под Пензой мигрант предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому

10:30 | 06.02.2018 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. 49-летний иностранный гражданин предстанет перед судом в поселке Мокшан Пензенской области по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Под Пензой мигрант предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, днем 4 декабря 2017 года на федеральной трассе М5 «Урал» в границах Мокшанского района сотрудники ДПС в ходе проверки документов пассажиров автобуса, перевозившего иностранных граждан, установили, что один из них уклоняется от выезда из России и пребывает на территории государства без постановки на миграционный учет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что гражданин был доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, где он сначала устно предложил участковому взятку в виде денег, а когда тот отказался, положил 12 тыс. рублей в блокнот на столе.

«Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку участковый взятку не принял, а противоправные действия иностранного гражданина были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что мужчина полностью признал свою вину.
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