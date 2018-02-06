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Пенсионерка перевела более 80 тыс. рублей за «снятие негативной энергии» с сына

15:07 | 06.02.2018 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. 60-летняя жительница Земетчинского района Пензенской области стала жертвой мошенничества, поверив в способность целительницы из телепередачи помочь решить проблемы сына.

Пенсионерка перевела более 80 тыс. рублей за «снятие негативной энергии» с сына

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе просмотра на одном из спутниковых телеканалов передачи, в которой принимала участие женщина, называвшая себя целительницей, она позвонила по телефону, указанному на экране. Пенсионерка рассказала собеседнику о проблемах в семье сына, живущего в Москве», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что спустя некоторое время незнакомец перезвонил и сказал о готовности целительницы «снять негативную энергию» с сына, но за проведение сеансов требовалось перевести деньги.

«Следуя инструкциям неизвестного, женщина перечислила на счет банковской карты 83 тыс. рублей», — сказали в полиции.

По факту мошенничества проводится проверка.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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