Осужден житель пензенского села, пытавшийся зарезать и отравить любимую женщину Криминал

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. 62-летний житель села Алексеевка Пачелмского района Пензенской области приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за попытку зарезать и отравить бывшую сожительницу.

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«Вечером 16 октября 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес 66-летней жительнице Пачелмы в ее доме не менее трех ударов ножом хозяйственно-бытового назначения, после чего влил лежавшей на полу женщине в рот неустановленный следствием раствор, открыл все конфорки газовой плиты, забрал ее мобильный телефон и уехал на велосипеде в свое село. По дороге домой он выкинул телефон потерпевшей и орудие преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, несмотря на все произошедшее, женщина смогла добраться до своего второго телефона и попросить соседку о помощи.

«В ходе рассмотрения дела мужчина пояснил, что разозлился на свою бывшую сожительницу из-за того, что ранее она выгнала его за пьянство, а за несколько дней до преступления отвергла попытку примирения и вернула подарки, привезенные ей на день рождения», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что с жителя Алексеевки в пользу потерпевшей взыскано 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила она.