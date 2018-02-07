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В Пензе ищут развратника, жертвой которого стала школьница

15:26 | 07.02.2018 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Ориентировка на мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней на территории школы №68 в Пензе 4 февраля, опубликована на сайте следственного управления СКР по региону.

В Пензе ищут развратника, жертвой которого стала школьница

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В описании к ней отмечается, что на вид злоумышленнику 40–45 лет. Его рост составляет около 170 см, он среднего телосложения.

Приметы подозреваемого — на лбу имеются морщины, носогубные складки ярко выражены.

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Мужчина был одет в короткую болоньевую куртку черного цвета на молнии с капюшоном, такого же цвета вязаную шапку, джинсы и ботинки.

Информацию о личности и местонахождении злоумышленника можно сообщить в следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР или в отдел полиции №3. Анонимность гарантируется.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту произошедшего организована доследственная проверка.

Возраст пострадавшей девочки не уточняется.
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