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Житель Томской области задержан в Пензе за ограбление подростка

17:47 | 07.02.2018 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. 44-летний житель Томской области обвиняется в совершении грабежа в отношении юноши в Пензе.

Житель Томской области задержан в Пензе за ограбление подростка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, днем 4 февраля 2018 года несовершеннолетний 2004 года рождения вышел на улицу. Около одного из домов по проспекту Строителей города Пензы он ждал свою подругу. В руках у подростка находился мобильный телефон. В это время к нему подошел ранее незнакомый мужчина в сопровождении женщины. Злоумышленник схватил потерпевшего за руку, а второй замахнулся для удара по лицу потерпевшего и высказал в его адрес угрозу применения насилия в случае отказа отдать ему телефон. После этого обвиняемый, применяя физическую силу, выхватил из руки потерпевшего мобильный телефон и скрылся с места происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что злоумышленник был задержан полицейскими уже через несколько минут, похищенный телефон у него изъят.

По ее словам, в отношении мужчины избрана мера заключения в виде заключения под стражу.
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