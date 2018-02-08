В Пензе мужчина лишился 120 тыс. рублей при покупке автомобиля «Range Rover» Криминал

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. 45-летний мужчина в Пензе перечислил мошенникам 120 тыс. рублей, пытаясь купить автомобиль «Range Rover» по объявлению на сайте Avito.ru.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, мужчина увидел объявление о продаже иномарки и позвонил по контактному телефону.

«Неизвестный пояснил ему, что для приобретения машины необходимо внести предоплату в сумме 120 тыс. рублей на счет банковской карты. Следуя инструкциям незнакомца, мужчина перечислил запрашиваемую сумму, после чего неизвестный злоумышленник отключил телефон», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.