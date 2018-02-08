18-летний житель Пензы арестован по подозрению в сбыте наркотиков Криминал

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде ареста избрана в отношении 18-летнего жителя Пензы, задержанному на железной дороге с наркотиком.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова, молодой мужчина был замечен на железнодорожных путях в районе станции Пенза-III.

«В ходе проверки у него обнаружено и изъято более 100 свертков с порошкообразным веществом белого цвета внутри, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством «скорость» весом более 70 граммов», — пояснила она.

Елена Модякова уточнила, что, по словам пензенца, наркотик предназначался для сбыта бесконтактным способом через тайники на территории города.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».