В Пензе вынесен приговор полицейскому, превысившему полномочия Криминал

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. 35-летний мужчина, который, работая оперуполномоченным отделения уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД России по городу Пензе, превысил должностные полномочия, получил 3 года условно с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах сроком на 2 года.

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«Вечером 19 марта 2017 года, управляя принадлежащим ему автомобилем «Lada Largus», полицейский нарушил правила дорожного движения на улице Кижеватова в Пензе и совершил столкновение с автомашиной «Lada Priora», которая получила механические повреждения. В разговоре с владельцем полицейский признал вину в ДТП и письменно обязался возместить причиненный имущественный ущерб в размере 8 тыс. рублей до 14.00 следующего дня», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что на следующий день в ходе встречи у кинотеатра «Современник» полицейский силой усадил потерпевшего в машину, на которой приехал, и надел на него наручники.

«Затем он доставил мужчину в отдел полиции и более часа незаконно удерживал до прибытия сотрудников службы собственной безопасности УМВД России по Пензенской области, которых вызвал знакомый потерпевшего, присутствовавший на встрече у кинотеатра», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что также полицейский обвинялся в хищении путем мошенничества денег, выданных ему работодателем для служебной командировки, однако суд оправдал его.

«Приговор в законную силу не вступил. Вопрос о необходимости принесения апелляционного представления на него будет решен в течение предусмотренного законом срока», — пояснила она.