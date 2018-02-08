Житель села Кувака приговорен к 9,5 годам колонии за убийство из ревности Криминал

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. 56-летний житель села Кувака Каменского района Пензенской области, зарезавший знакомого, к которому приревновал свою супругу, приговорен к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Днем 4 ноября 2017 года мужчина 1961 года рождения находился у себя дома в селе Кувака. Употребив спиртное, он решил выяснить отношения с односельчанином, поскольку приревновал к нему свою супругу. С этой целью он начал звонить ему, но тот не брал трубку, избегая, по мнению злоумышленника, разговора с ним. Не дозвонившись, мужчина решил сходить к нему домой. Жилище потерпевшего было закрыто. От настойчивого стука гостя в окно стекло разбилось, и он через оконный проем увидел, что хозяин находится дома. На полке около входной двери он нашел кухонный нож и взял его, после чего предложил потерпевшему поговорить на улице. Когда хозяин вышел, в руках у него был деревянный брус», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе ссоры владелец жилища попытался успокоить гостя, ударив его несколько раз брусом, а тот в ответ вонзил ему нож в живот, после чего скрылся с места преступления.

Татьяна Махницкая уточнила, что потерпевший скончался в тот же день в отделении реанимации.

«Приговор осужденному пока не вступил в законную силу», — отметила она.