В Пензенской области пресечена деятельность террористического сообщества — прокурор Криминал

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Деятельность террористического сообщества пресечена в Пензенской области. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова, выступая с докладом об итогах работы за 2017 год на расширенном заседании коллегии ведомства в пятницу, 9 февраля.

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«Расследуется уголовное дело по факту создания, и пресечена деятельность в регионе террористического сообщества», — сказала она, не раскрыв при этом каких-либо подробностей.

По ее словам, надзор в сфере противодействия экстремистской деятельности и терроризму остается одним из актуальных направлений деятельности прокуратуры.

Наталья Канцерова добавила также, что в прошлом году немалые усилия были приложены к нормализации межнациональных и межконфессиональных отношений.

«После нашего вмешательства региональным министерством образования установлены требования к школьной одежде, предусматривающие запрет обучающимся и преподавателям носить в образовательных учреждениях головные уборы, в том числе хиджабы», — отметила она.