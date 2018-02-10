Осужден виновник гибели автомобилиста, разбившегося на трассе под Пензой Криминал

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Житель Тамбовской области проведет 4 года в колонии-поселении за гибель человека на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Мокшанского района Пензенской области.

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«В сентябре 2017 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и допустил столкновение с ехавшей впереди машиной. В связи с этим водитель данного транспортного средства потерял управление над ним, произвел съезд в кювет и наезд на железобетонную опору освещения, в результате чего погиб», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Мокшанского районного суда.

Он отметил, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Приговор суда пока не вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.