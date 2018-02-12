Житель Иссинского района обвиняется в вымогательстве денег у пенсионера Криминал

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. 32-летний житель села Соловцово Иссинского района Пензенской области обвиняется в вымогательстве денег у 86-летнего пенсионера.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник проник в дом пожилого мужчины, избил его и потребовал деньги, угрожая ножом.

«Полицейские по горячим следам установили личность нападавшего и задержали его. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Он признался в содеянном. Также были установлены свидетели преступления», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту вымогательства с применением насилия возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.