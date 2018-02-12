Мотоциклист из Белинского района наказан за ДТП, в котором пострадала пассажирка Криминал

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и лишения права управления транспортными средствами назначено молодому мотоциклисту, совершившему ДТП на территории Белинского района Пензенской области, в результате которого пострадала его пассажирка.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Белинского районного суда, авария произошла летом 2017 года в ночное время, когда водитель двухколесного транспортного средства без номера и с выключенным поворотником попытался перестроиться, не убедившись в безопасности маневра.

«Он не уступил дорогу автомобилю «Chevrolet Cruze», двигавшемуся попутно по правой стороне проезжей части, и допустил столкновение с ним. В результате молодой мужчина по неосторожности причинил своей пассажирке телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что водитель признал свою вину и раскаялся, а пострадавшая попросила строго не наказывать мотоциклиста.