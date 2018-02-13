В Кузнецком районе будут судить мужчину, до смерти избившего незнакомца трубой Криминал

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Мужчина 1989 года рождения, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомца, повлекшем его смерть, предстанет перед судом в Кузнецком районе Пензенской области.

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«По данным следствия, 9 декабря 2017 года в селе Никольском потерпевший, недавно освободившийся из мест лишения свободы, пришел в гости к ранее знакомой женщине, которая на протяжении последних 1,5 лет проживала с обвиняемым. Тот, увидев незваного гостя, попросил его уйти, но мужчина отказывался покинуть дом. Тогда обвиняемый, разозлившись, взял в гараже фрагмент металлической трубы, вернулся в дом и нанес им не менее 24 ударов по голове и телу потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина вызвал бригаду скорой помощи уже после того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни.

«В ходе судебно-медицинской экспертизой установлено, что погибший скончался от полученной травмы головы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что в ходе следствия житель Кузнецкого района полностью признал свою вину.