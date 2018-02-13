Житель Каменки попался на уловку мошенника при покупке иномарки Криминал

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. 37-летний житель Каменки Пензенской области, намеревавшийся приобрести автомобиль «Renault Logan» за 187 тыс. рублей по объявлению в интернете, стал жертвой мошенничества.

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«Автор объявления по телефону сказал, что готов продать машину при условии предоплаты в сумме 5 тыс. рублей. Следуя условиям незнакомца, мужчина перевел эту сумму на банковский счет. Через некоторое время владелец автомобиля перезвонил и попросил перечислить еще 170 тыс. рублей, а для подтверждения своей личности отправил по электронной почте изображение ксерокопии паспорта с отметкой о регистрации и расписку на сумму 105 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после перевода денег в сумме 175 тыс. рублей мужчина приехал в Пензу на улицу Ленина, где должен был встретиться с продавцом.

«Однако люди, проживающие по адресу, который указал незнакомец, пояснили, что человек с такими данными здесь не зарегистрирован и никогда не проживал, а телефон неизвестного оказался отключен», — сказали в полиции.

В УМВД отметили, что по факту мошенничества организована проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.