В Пензе задержан житель Омска, находившийся в федеральном розыске Криминал

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. 21-летний житель Омска, находившийся в федеральном розыске по подозрению в сбыте запрещенных веществ, задержан в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник прибыл в город в декабре 2017 года. Он арендовал квартиру, где хранил и фасовал наркотические средства синтетического происхождения, которые распространял бесконтактным способом через интернет. В ходе обыска в съемном жилье подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли более 500 граммов наркотика, приготовленного к дальнейшему сбыту», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что молодой мужчина был в розыске за аналогичное преступление, совершенное в Омске.

«По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело», — уточнили в управлении МВД.