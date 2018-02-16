В Пензенской области выявлены мошенники, представляющиеся сотрудниками Роспотребнадзора Криминал

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предупредило индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о мошенниках, которые действуют на территории региона под видом сотрудников ведомства.

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«Выявлены случаи обращения неизвестных лиц к хозяйствующим субъектам от имени должностных лиц управления Роспотребнадзора по Пензенской области с информацией о запланированной проверке и предложением урегулировать вопрос по возможным нарушениям на объектах торговли коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что такие обращения не связаны с деятельностью Роспотребнадзора.

«При проведении надзорных мероприятий сотрудники обязаны предъявить служебное удостоверение и заранее ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки. В связи с вышеизложенным просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве рекомендовали в подобных случаях обращаться в правоохранительные органы или в управление Роспотребнадзора по региону по телефону: +7 (8412) 66-09-48.