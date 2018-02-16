В Бековском районе возбуждено дело в отношении мужчины, застрелившего косулю Криминал

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Прокуратура Бековского района Пензенской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

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«В ходе доследственной проверки установлено, что днем 21 января на охоте вблизи села Согласовка гражданин без соответствующего разрешения застрелил из своего ружья косулю, причинив Минлесхозу Пензенской области крупный ущерб в размере 60 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что ружье и туша животного были изъяты у охотника.

«Расследование дела находится на контроле прокурора района», — добавила собеседница агентства.