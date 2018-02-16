EN
15:12:49 Пятница, 16 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Бековском районе возбуждено дело в отношении мужчины, застрелившего косулю

11:44 | 16.02.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Прокуратура Бековского района Пензенской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

В Бековском районе возбуждено дело в отношении мужчины, застрелившего косулю

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе доследственной проверки установлено, что днем 21 января на охоте вблизи села Согласовка гражданин без соответствующего разрешения застрелил из своего ружья косулю, причинив Минлесхозу Пензенской области крупный ущерб в размере 60 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что ружье и туша животного были изъяты у охотника.

«Расследование дела находится на контроле прокурора района», — добавила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе состоялась встреча матерей погибших военнослужащих Правительства Пензенской и Саратовской областей договорились о сотрудничестве
Реконструкция Бакунинского и Бригадирского мостов оценивается более чем в 4 млрд. рублей В Пензе сотрудники МЧС напомнили правила безопасности при сожжении чучела Масленицы
Пензенская и Ульяновская области наметили план мероприятий на ближайшие два года Более 70 пензенцев сдали кровь для онкобольных детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама