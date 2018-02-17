В Лунинском районе возбуждено дело в отношении бухгалтера, уклонявшейся от выплаты долга Криминал

Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Бухгалтер одного из муниципальных учреждений Лунинского района Пензенской области проигнорировала постановление судебного пристава, согласно которому половину своей зарплаты она должна была перечислять в счет долга по кредиту.

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«Ранее в отношении бухгалтера было возбуждено исполнительное производство в Лунинском районном отделе УФССП России по Пензенской области о взыскании в пользу банка задолженности по кредитному платежу более 150 тыс. рублей. Постановление, вынесенное судебным приставом, об удержании 50% заработка должника — бухгалтера было направлено и получено ей же по месту ее работы», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Она пояснила, что женщина умышленно не удерживала из своей заработной платы денежные средства, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».