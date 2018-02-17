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В Лунинском районе возбуждено дело в отношении бухгалтера, уклонявшейся от выплаты долга

14:39 | 17.02.2018 | Криминал

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Бухгалтер одного из муниципальных учреждений Лунинского района Пензенской области проигнорировала постановление судебного пристава, согласно которому половину своей зарплаты она должна была перечислять в счет долга по кредиту.

В Лунинском районе возбуждено дело в отношении бухгалтера, уклонявшейся от выплаты долга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранее в отношении бухгалтера было возбуждено исполнительное производство в Лунинском районном отделе УФССП России по Пензенской области о взыскании в пользу банка задолженности по кредитному платежу более 150 тыс. рублей. Постановление, вынесенное судебным приставом, об удержании 50% заработка должника — бухгалтера было направлено и получено ей же по месту ее работы», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Она пояснила, что женщина умышленно не удерживала из своей заработной платы денежные средства, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
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