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Житель Пензы стал жертвой мошенничества, пытаясь получить кредит

15:34 | 17.02.2018 | Криминал

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. 39-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества, оформив заявку на получение кредита в интернете. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества, пытаясь получить кредит

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На портале, похожем на сайт финансовой организации, мужчина оформил заявку на выдачу кредита в сумме 100 тыс. рублей. Через некоторое время ему позвонила неизвестная, представилась сотрудником кредитного отдела и сказала, что для получения денег необходимо перечислить 12 тыс. рублей за страховку и доставку кредита», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что житель Пензы перечислил запрашиваемую сумму, после чего телефон незнакомки оказался отключен.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в УМВД.
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