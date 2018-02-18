В Пензе злоумышленник украл сумки с деньгами из салона красоты Криминал

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Полицейские установили причастность 49-летнего жителя Бессоновского района к краже двух дамских сумок из салона красоты, расположенного на улице Славы в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник совершил преступление в дневное время, при этом похищенные сумки находились в незапертом шкафу.

«В одной из них находились деньги в сумме 2 тыс. 900 рублей и документы, во второй — 5 тыс. рублей, документы и банковская карта», — сказали в полиции.

В ведомстве отметили, что ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

«Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.