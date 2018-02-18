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В Пензе девушка стала жертвой мошенничества при попытке купить щенка за 6 тыс. рублей

12:28 | 18.02.2018 | Криминал

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Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. 19-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке купить щенка хаски по объявлению в интернете за 6 тыс. рублей, что значительно ниже обычной стоимости.

В Пензе девушка стала жертвой мошенничества при попытке купить щенка за 6 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она позвонила по контактному телефону. Неизвестная женщина пояснила, что щенки находятся в Иркутске и она готова отправить их экспедиторской компанией при условии предоплаты в размере 3 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что девушка перевела деньги.

«Затем продавец заявила, что экспедиторская компания отказалась отправлять щенка без полной его оплаты, и попросила перевести оставшуюся сумму. Девушка перечислила еще 3 тыс. рублей. Незнакомка долго не выходила на связь. Когда она наконец ответила, то сказала, что уже отправила собаку в Пензу, хотя девушка к тому времени еще не успела назвать ей адрес», — сказали в пресс-службе, отметив, что тогда покупательница и осознала обман.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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