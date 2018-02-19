Уроженец Оренбургской области обвиняется в трех кражах в Пензе Криминал

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. 50-летний уроженец Оренбургской области обвиняется в совершении трех краж в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Установлено, что злоумышленник, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, похищал оставленные без присмотра сумки и кошельки. Для этого он посещал офисы организаций, заходил в незапертые кабинеты и, если там никого не было, совершал преступления», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что мужчина обвиняется в краже сумки с 77 долларами и банковскими картами из офиса, кошелька с 9 тыс. рублей из учреждения здравоохранения и двух сумок из салона красоты.

«Похищенные деньги он тратил на личные нужды. По фактам краж [...] возбуждены уголовные дела. В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.