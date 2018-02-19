Житель Пензенской области предстанет перед судом за насилие над 11-летним мальчиком Криминал

Сердобск, 19 февраля 2018. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1974 года рождения, обвиняемый в совершении четырех эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, предстанет перед судом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в июне 2017 года мужчина находился в квартире по месту жительства в Сердобском районе вместе со знакомым 11-летним мальчиком, где, используя беспомощное состояние ребенка, обусловленное малолетним возрастом, совершил в отношении него действия сексуального характера. Аналогичные эпизоды уголовно наказуемого деяния были совершены им еще трижды в июле и августе 2017 года, при этом обвиняемый угрожал потерпевшему применением насилия», — пояснила она.

Татьяна Махницкая отметила, что злоумышленник ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности другого несовершеннолетнего.

«В ходе предварительного следствия мужчина был задержан, по решению суда заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», — уточнила собеседница агентства.