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Житель Пензенской области предстанет перед судом за насилие над 11-летним мальчиком

17:19 | 19.02.2018 | Криминал

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Сердобск, 19 февраля 2018. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1974 года рождения, обвиняемый в совершении четырех эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, предстанет перед судом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензенской области предстанет перед судом за насилие над 11-летним мальчиком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в июне 2017 года мужчина находился в квартире по месту жительства в Сердобском районе вместе со знакомым 11-летним мальчиком, где, используя беспомощное состояние ребенка, обусловленное малолетним возрастом, совершил в отношении него действия сексуального характера. Аналогичные эпизоды уголовно наказуемого деяния были совершены им еще трижды в июле и августе 2017 года, при этом обвиняемый угрожал потерпевшему применением насилия», — пояснила она.

Татьяна Махницкая отметила, что злоумышленник ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности другого несовершеннолетнего.

«В ходе предварительного следствия мужчина был задержан, по решению суда заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», — уточнила собеседница агентства.
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