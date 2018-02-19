Жительницу Каменки накажут за распитие спиртного в компании подростка Криминал

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» возбуждено в отношении 23-летней жительницы Каменки Пензенской области, которая неоднократно распивала спиртное вместе с подростком. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Каменская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила факты неоднократного вовлечения жительницей Каменки 17-летнего подростка в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.