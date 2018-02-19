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Жительницу Каменки накажут за распитие спиртного в компании подростка

18:18 | 19.02.2018 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» возбуждено в отношении 23-летней жительницы Каменки Пензенской области, которая неоднократно распивала спиртное вместе с подростком. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Жительницу Каменки накажут за распитие спиртного в компании подростка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Каменская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила факты неоднократного вовлечения жительницей Каменки 17-летнего подростка в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.
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