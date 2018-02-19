Дело об убийстве возбуждено в Пензе после исчезновения гражданина Украины Криминал

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту безвестного исчезновения 44-летнего жителя Пензы Виктора Зори.

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«По данным следствия, гражданин Украины Зоря Виктор Анатольевич родился в Харькове 5 августа 1973 года, с 2016 года работал в одном из обществ с ограниченной ответственностью города Пензы слесарем-электромонтером, временно проживал на съемной квартире на улице Бекешской. Последний раз его видели соседи по месту жительства 10 декабря 2017 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что с этого дня о пропавшем ничего неизвестно, при этом его вещи остались в квартире, в том числе документы и мобильный телефон.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств безвестного исчезновения мужчины и его местонахождения», — сказала собеседница агентства.