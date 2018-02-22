В Пензе стали чаще покупать наркотики за криптовалюту Криминал

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Оплата наркотических и сильнодействующих веществ, незаконно реализуемых бесконтактными способами, все чаще осуществляется в Пензе с использованием криптовалюты. Об этом сообщил начальник городского управления МВД России Владимир Лысов.

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Он отметил, что отследить такие платежи имеющимися техническими средствами органам внутренних дел в одиночку достаточно проблематично.

«По линии незаконного оборота наркотических средств выявлено 694 преступления и 308 административных правонарушений. По итогам прошедшего года расследовано 320 преступлений. Установлено 374 лица, совершивших преступления. Из незаконного оборота изъято более 23 кг наркотических и сильнодействующих веществ», — сказал Владимир Лысов, выступая с отчетом о результатах работы ведомства за 2017 год на 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля.

Он добавил, что, сопоставив объем изъятых наркотиков и количество состоящих на учете зависимых граждан, можно представить реальные масштабы проблемы.