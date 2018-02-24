В Сердобске в квартире мужчины обнаружили марихуану Криминал

Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. 21 грамм марихуаны обнаружен в квартире по месту жительства 33-летнего мужчины в Сердобске Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении МВД России по региону, перед этим сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что житель районного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, причастен к незаконному обороту наркотиков.

«Была получена санкция на проведение обыска, в ходе которого оперативники и следователи обнаружили и изъяли вещество зеленого цвета, которое по результатам исследования определено как наркотическое», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.