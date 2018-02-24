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В Пензе мужчина перевел мошеннику более 70 тыс. рублей, пытаясь купить двигатель

14:37 | 24.02.2018 | Криминал

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Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. 28-летний житель Пензы перечислил в общей сложности более 70 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при попытке купить двигатель для мотоцикла «Yamaha 700» через интернет.

В Пензе мужчина перевел мошеннику более 70 тыс. рублей, пытаясь купить двигатель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальной сети «ВКонтакте» он увидел объявление о продаже. Неизвестный сообщил, что готов отправить двигатель после его полной оплаты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что сначала мужчина перечислил незнакомцу на счет банковской карты 53 тыс. рублей, а затем еще 20 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в управлении.
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