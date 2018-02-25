Угнанная в Пензе иномарка обнаружена в Русском Камешкире Криминал

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции нашли в Русском Камешкире автомобиль «Volkswagen Passat», который злоумышленник ранее угнал в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, машина 1990 года выпуска, припаркованная около дома владельца на улице Свердлова, пропала ночью.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ориентировка на розыск машины и задержание злоумышленника была передана всем нарядам полиции», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в совершении преступления подозревается 35-летний житель Мокшанского района, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.